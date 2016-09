Téměř každý by chtěl mít doma „termo komfort“ při minimálních provozních nákladech. Ale jak na to? Snadná rada. Stačí se vypravit do Brna na výstaviště, kde v Národním stavebním centru EDEN stojí dům, který tyto představy splňuje. Tam bydlí „termo komfort“, což není pouze označení tepelné pohody, ale také název firmy, která se specializuje právě na to, aby byla v obytných místnostech teplota tak akorát, ať v létě, tak v zimě, aby byl všude stále čerstvý vzduch a navíc, aby náklady na provoz byly, když ne nulové, tak alespoň minimální.

Tento vzorový dům firmy www.termokomfort.cz je montovanou dřevostavbou, standardně tepelně zaizolovanou tak, aby mohla přirozeně "dýchat". Vytápění je vyřešeno tepelným čerpadlem Dimplex systému vzduch-voda, které je napojeno na podlahový topný systém. K čerpadlu je navíc přidán speciální zásobník teplé vody, který svou energii získává z odpadního vzduchu a využívá ji k ohřevu teplé vody.

Takto má tento dům zajištěno vytápění, chlazení, větrání i ohřev teplé vody a zároveň z něj byl, jako mávnutím kouzelného proutku, vytvořen dům nízkoenergetický až pasivní, který pro zajištění svého provozu potřebuje „nakoupit“ jen minimum energie.

Co všechno můžete vidět ve vzorovém domě „naživo“ v provozu? Jsou tu nejen tepelná čerpadla různých provedení, pro venkovní i vnitřní instalaci, ale také rekuperační jednotky (centrální či lokální) s vysokou účinností, podlahové vytápění, elektrické přímotopy, akumulační kamna a dokonce i domácí fotovoltaická elektrárna pro vlastní potřebu, která vyrábí energii i pro pohon tepelného čerpadla.

