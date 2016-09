Vlastní cestou při projektování

Při projektování se řídíme hlavou i srdcem. Nevěříme marketingovým heslům, jdeme vlastní cestou a stále se učíme. Přitom víme, že se k okolí chováme ohleduplně. Proč obří výrobní haly s anonymními pracovníky bez hlubokého vztahu k výsledku své práce? Proč anonymní katalogy počítačových animací pro anonymní klienty? Stavbu dřevodomu chápeme jako výsledek konkrétního lidského vztahu mezi klientem, projektantem a realizační firmou. Jenom tak lze dosáhnout dobrého výsledku a spokojenosti klienta.

Dřevostavby vznikají ze stále stejných prvků a se stále stejnou konstrukční logikou. Podobně jako lego. To je velká výhoda, protože všichni znají postup a zbytečně neexperimentují. Náš přístup vychází z konzervativního postoje. Proč měnit věci, které fungují. Je lépe věci průběžně vylepšovat a pouze tam, kde nevystačíme s klasickým přístupem, hledáme řešení nové. Z revolucí máme strach. Ty obvykle nic dobrého nepřinášejí. Dáváme přednost evoluci - v souladu s přírodou.

Projekty dřevodomů www.ded.cz vycházejí z klasické sloupkové konstrukce Two by Four, která zaručuje vysokou flexibilitu. Vynikající tepelně technické vlastnosti dřevostaveb této konstrukce jsou notoricky známé. Velkou výhodou je ovšem také to, že jsme schopni splnit jakýkoliv požadavek klienta a dát stavbě jakýkoliv výsledný architektonický výraz. Dokonce i při vlastní realizaci stavby je možno provádět změny, podle přání klienta. To je často velmi důležité a klient není v procesu realizace jakkoliv omezován. To je výhoda oproti předem prefabrikovaným panelovým stavbám. Klient se stává spolutvůrcem v každé fázi realizace, od studie až ke kolaudaci.

Naše dřevostavby realizují po celé České republice většinou malé rodinné firmy s nízkými režijními náklady a se vztahem k dřevěným konstrukcím. Jsou to firmy, s nimiž máme letité zkušenosti, a mohou potenciálním zákazníkům ukázat svoje dosavadní realizace. Jsou hrdé na svoji práci. Mezi klientem a firmou velmi často vzniká neformální vztah a tak se stává, že se na ně klient obrací opakovaně a často je doporučuje přátelům. Na některé realizace se můžete podívat na našich stránkách www.ded.cz, kde doporučujeme prohlédnout části fotodokumentace stavby domů a studie úspěšných realizací nebo část historie a přednosti dřevodomů.

