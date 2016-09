Vlhkost - tichý zloděj tepla a peněz

Je nutné si nechat proměřit zdivo odbornou firmou, zda není zapotřebí provést obnovení hydroizolací. Tento krok by měl být proveden s dostatečným předstihem, protože zdivo tloušťky 450 mm vysýchá přirozenou cestou cca 1,6 roků.

Jaké jsou možnosti obnovy hydroizolace?

Nejdokonalejší a nejúčinnější jsou metody mechanické, u kterých se vkládají do prořezané spáry fóliové hydroizolace, které jsou dokonalou zábranou nejen proti kapilárně vzlínající vlhkosti, ale tvoří zábranu i proti vodní páře, případně radonu. Tyto izolace lze napojovat na hydroizolace podlah a vytvořit tak celoplošnou hydroizolaci pod celým objektem. Současné technologie umožňují řezat libovolný stavební materiál až do tlouštěk 1200 mm. Do kategorie mechanických metod spadá i zarážení nerez desek (plechů). Tuto technologii lze použít pouze u zdiva, které má průběžnou maltovou spáru. Výhodou je, že není nutný přístup z druhé strany.

U vlhkých objektů, které však už byly zatepleny, je provedení hydroizolace značně ztíženo. Podřezání je vyloučeno, protože by řez pravděpodobně procházel přes zateplovací systém. Jen ve výjimečných případech je možné pod spodní zakládací profil zarážet nerez plechy. Obvykle se musí přistoupit k sanaci z vnitřní strany objektu. Takovouto metodou je chemická injektáž. Například mikroinjektážní metodou za použití moderních silikonových přípravků. Přípravky jsou krémovité konzistence, a tedy omezují riziko potřísnění podlah, které hrozí při používání běžných roztoků. Vrty jsou malého průměru a znečistění interiéru budovy je nepatrné, dá se mu zamezit použitím průmyslového vysavače. Účinnost těchto silikonových přípravků je velmi vysoká. Životnost je odhadována na 40 až 50 let.

Při tomto dodatečném způsobu je již v objektu obvykle provedena rekonstrukce podlah a není možné provést napojení na hydroizolaci v podlaze. Proto je nutné při sanaci používat i další pomocné prvky jako jsou difúzní lišty, které musí odvádět vodní páru z prostorů pod izolací podlah.

Dalším opatřením je výměna vlhkostí a solemi poškozených omítek. Proces vlhnutí je dlouhodobý a vzlínající vlhkost sebou přináší sice nepatrné množství solí, ale po dlouhou dobu. Vlhkost se odpařuje, ale soli se ve zdivu kumulují a působí negativně na omítky a malby. Řešení s trvalým efektem spočívá v odstranění těchto omítek a použitím omítky sanační. Ty jsou tak speciálně upraveny, že odolávají negativním projevům solí a velká pórovitost usnadňuje odpaření zbytkové vlhkosti ze zdiva.

