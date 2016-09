Výběr a údržba podlahové krytiny

Správným výběrem podlahové krytiny docílí investor účelnosti a také ušetří, neboť správný výběr podlahové krytiny prodlouží životnost. Mnoho lidí podceňuje údržbu a ošetření podlah, přitom správnou volbou se životnost prodlouží až o několik let. Pro každou místnost se může hodit jiná krytina podle zátěžovosti, požadavků na údržbu a ošetřování. Koupelny, chodby, posilovny, kuchyň budou o něco náročnější na zátěž, obývací pokoj zase bude vyžadovat representativnější materiál. Je třeba brát ohled na zdravotní situaci jednotlivých členů rodiny, třeba co se týče protiskluzu nebo z hlediska omezení zdravotním stavem zákazníka, například u astmatiků a podobně.

Při volbě materiálů, které jsou choulostivější na oděr, je třeba dbát na to, aby před vstupem do takového prostoru bylo možno si očistit obuv. To pokud zákazník doma chodí v botech. Co se týče technologií, nikdy se nevyplácí podceňování přípravy podkladu. A to pod kteroukoli podlahu. Odborníci vědí a měli by poradit, který materiál je vhodný v případě vytápění podlahovým topením. Také vždy poradí zákazníkovi nejen při správném výběru podlahové kratiny, ale i jak správně a jak často provádět údržbu a ošetřování krytiny.

