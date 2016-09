Zateplení rodinného domu

Aby doma bylo teplo, stačí - když se venku ochladí - pořádně zatopit v kotli nebo zapnout vytápění na maximum. Pokud si ale vybereme tento způsob zajištění si tepelné pohody v celém domě, rychle se to ukáže na našem kontě, kdy se nebudeme stačit divit, jak rychle na něm ubývají finanční prostředky.

A právě proto se v poslední době téma zateplení skloňuje ve všech pádech a jsou ho plná média. Příčin je více. Jednou z nich bude určitě i čím dál více ekologičtější smýšlení lidí. K příčinám můžeme započítat i v poslední době hodně diskutované pojmy jakými jsou "globální oteplování" a další, avšak lidi samotné asi nejvíce motivuje k zateplení svého domu zejména vidina úspory v budoucnu za dnes již hodně drahé energie při provozu domu, popřípadě vidina získané státní dotace. A jak se mění orientace zájemců na energeticky úsporné domy, tak i projektanti se dnes snaží navrhovat domy s myšlenkou maximálně snížit náklady na pozdější provoz takovéhoto domu.

Základem těchto snah je kvalitní zateplení obvodového pláště, tedy důkladná izolace obvodových zdí, ale také střechy, podlahy nad zeminou nebo stropu nevytápěného sklepa. Je vhodné myslet i na příčky mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. Velmi důležitá jsou rovněž okna, dveře a jejich utěsnění. V takto zatepleném domě jsou tepelné ztráty minimalizovány a náklady na vytápění jsou podstatně nižší. Takto provedená stavba je sice o něco nákladnější, než nedostatečně zateplený dům, ale má zato nižší provozní náklady. Z toho důvodu nazýváme toto provedení stavby "nízkoenergetickým".

V zateplených domech s dokonalým utěsněním všech vstupních otvorů nedochází k přirozenému větrání a tím pádem se zhoršují hygienické podmínky ovzduší domácnosti, a tak nesmíme zapomínat na pravidelné větrání. Větrat bychom měli krátce, ale intenzivně, tak aby v co možná nejkratší době došlo k co možná největší výměně vzduchu a zároveň nedošlo k vychladnutí stěn a celého zařízení domácnosti. U energeticky nejúspornějších tzv. pasivních domů je nutná instalace ventilačního systému s rekuperační jednotkou pro ohřev přiváděného vzduchu a větrat okny pak není nutno, ale tato možnost zde může být zachována (třeba pro případ, kdy se hospodyni podaří něco na plotně připálit).

Zateplení stěn



Zdivo izolujeme většinou z vnějšku, pokud to situace nedovolí, můžeme i z vnitřku. Tím se ale připravujeme o výhodu akumulace tepla ve zdivu. Díky zateplení stěn můžeme snížit tepelné ztráty až o 45 %. Nejčastěji používaným materiálem jsou izolační desky z pěnového polystyrénu nebo z minerální vlny. U novostaveb je vhodné použít systém sendvičového zdiva, kdy izolační materiál je vkládán mezi dvě vrstvy zdiva. Při zateplování starších budov se volí nejčastěji vnější kontaktní systém zateplení. Izolační desky se upevňují lepidlem na stěnu a fixují speciálními hmoždinkami. Celek je pak překryt zpevňující síťkou a vrstvou omítky nebo některým obkladovým materiálem (např. dřevěné palubky, vinyl siding). V případě dřevěných obkladů může provedení dokonce imitovat roubenku. U staveb, které mohou mít problémy s vlhkostí zdiva je nutno použít systém odvětrané fasády. Izolační materiál je uložen na roštu a mezi izolací a zdí je odvětrávací mezera, díky které není odchod vodní páry ze stěny nijak omezen a naopak tím, že po zateplení zůstává zeď teplejší, dochází k jejímu rychlejšímu vysušování. U tohoto provedení je důležité nezapomenout v horní části ponechat větrací otvory pro správnou funkci tzv. komínového efektu. Musíme mít ale na paměti, že izolovat stěny nestačí. Je třeba zabezpečit všechna možná místa úniku tepla.



Zateplení stropu



Ztráty stropem tvoří poměrně velkou část celkových tepelných ztrát domu. Existuje několik způsobů jak stropy zaizolovat. Izolaci můžeme nalepit přímo na strop nebo použít závěsné podhledy. Pod stropem se vytvoří konstrukce, na kterou se upevní sádrokartónové desky nebo jiný obkladový materiál. Vzniklý prostor je vyplněn izolačním materiálem. Pokud máme strop dřevěný, může být izolační materiál nafoukán do mezitrámových dutin. Pokud máme dřevěný strop, můžeme použít do mezitrámových prostor foukanou celulózovou izolaci nebo zásypovou izolaci.



Zateplení střechy



V případě obytného podkroví je přímo nutností důkladné zaizolování střechy. Nejběžněji střechu izolujeme vkládáním izolace mezi krokve s tím, že je následně vhodné pomocí příčných latí upevnit další vrstvu izolace po celé ploše i přes krokve tak, abychom zamezili vzniku tepelných mostů. Na rozdíl od izolace mezi krokve však nelze izolaci nad krokve provést bez zásahu do střešní krytiny.



Tepelné mosty



Tepelným mostem se rozumí místo ve stěně budovy, kde dochází k zvýšenému průniku tepla. Místa, kde se mění tloušťka stavební konstrukce nebo rozdílná velikost vnitřní plochy, která teplo přijímá, a vnější plochy, která teplo odevzdává. Obvykle jsou to kouty, nadpraží oken, spáry, kovové prvky ve zdivu atd. Jestliže tepelný most vykazuje velmi nízkou hodnotu lokálního tepelného odporu, dochází k poklesu vnitřní povrchové teploty obvodové konstrukce. Pokud tato teplota klesne až pod rosný bod odpovídající vnitřním tepelně vlhkostním podmínkám, nastává povrchová kondenzace vodní páry. Riziko růstu plísní nastává již při hodnotě povrchové vlhkosti 80 %. Kondenzace vodní páry však může vznikat i uvnitř konstrukce, tedy nejen na jejím povrchu. Přítomnost kapalné vody v konstrukci má za následek změnu tepelně technických vlastností konstrukce. Obsah vody totiž zvyšuje jejich tepelnou vodivost, čímž se tepelný most ještě znásobí. Kromě toho mají tepelné mosty vliv na celkový tepelný odpor obvodové konstrukce a tím i na náklady na vytápění budovy.



Rosný bod



Množství vodní páry, které je schopen vzduch pojmout, závisí na jeho teplotě. Teplý vzduch pojme více vodní páry než chladný. Když se teplý vzduch náhle ochladí, přebytečná vodní pára zkondenzuje. Teplota, při které je vzduch vodní párou právě nasycen a pára se začíná srážet, se nazývá rosný bod. Výpočtové hodnoty rosného bodu jsou pro konkrétní teplotu a relativní vlhkost vzduchu uvedeny v tabulce F.2 normy ČSN 73 0540-3:94. Ve stavební konstrukci, která odděluje dvě různá prostředí (exteriér, interiér) s různým částečným tlakem vodní páry a různou teplotou vzduchu, dochází k difuzi vodní páry. Ta se pohybuje z prostoru s vyšším částečným tlakem vodní páry do prostoru s nižším částečným tlakem. Dochází k pronikání vodní páry přes obvodový a střešní plášť budovy směrem do vnějšího prostředí a zároveň k šíření tepla vedením skrz obvodové konstrukce. Ilustračním příkladem důležitosti rosného bodu při zateplování je kondenzace vodní páry na okenních sklech. Jako optimální vlhkost vzduchu v místnosti je obvykle uváděna hodnota kolem 50 %. Při teplotě vzduchu v místnosti 22 °C je hodnota rosného bodu 11 °C, tzn. že pokud okenní sklo, bude mít na vnitřní straně 11°C a méně, bude se na něm pára kondenzovat a nastane efekt "ubrečených oken". Teplota skla v místnosti je přímo závislá na vnější teplotě. U zasklení pouze jedním obyčejným sklem, je teplota skla v místnosti prakticky shodná s venkovní teplotou, tzn. že už při 11°C venku, se začne sklo rosit. Čím jsou tepelně izolační vlastnosti skel lepší, tím má vnitřní sklo vyšší teplotu a u nejkvalitnějších výrobků ani při -30°C venku, neklesne teplota skla v místnosti k rosnému bodu.



Tepelný odpor



Tepelný odpor vyjadřuje tepelné izolační schopnosti stavební konstrukce, značí se R (m2K/W). Je to schopnost zabránit přestupu tepla. Jeho hodnotu pro jednotlivé typy konstrukcí předepisuje státní norma. Tepelný odpor konstrukce je důležitý pro energetickou náročnost provozu budovy. Sám o sobě však tepelnou pohodu v místnosti ještě zajistit nemusí. Tu nám zajistí pouze dostatečná tepelná akumulace konstrukce.



Tepelná vodivost



Tepelná vodivost je schopnost látky vést teplo. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiné, chladnější. Tepelná vodivost dané látky je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Tento součinitel bývá často označován přímo jako tepelná vodivost. Čím je u daného materiálu menší, tím lepší izolační vlastnosti materiál má.