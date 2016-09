Zateplování dřevostaveb

U běžně zatepleného objektu dochází k efektu „igelitového pytle“ kdy se obyvatelé takového interiéru ocitnou v neprodyšně uzavřeném prostoru a jen větrání okny či dveřmi může tento neblahý efekt zlepšit. Tím ale zároveň dochází ke stálému opakovanému zimnímu nekontrolovanému úniku tepla. Naproti tomu difúzně otevřená konstrukce u zateplení dřevostaveb vychází z potřeby neuzavírat stěny, krovy či stropy parotěsnou zábranou pro difúzi vodních par, které se z povahy provozu bydlení vždy v interiéru vyskytují. Postupně a řízeným způsobem dochází k prostupu vodních par, vznikajících převážně pobytem a činností osob v interiéru, a to převážnou většinu roku z interiéru směrem ven. Konstrukce tak „dýchá“ po vzoru starých tradičních konstrukcí cihlových, hliněných apod. V takovém interiéru, pokud je dobře navržen a samozřejmě i dobře stavebně proveden, nevznikají lokální vlhká místa, plísně, čili nedochází ke kondenzaci vody v interiéru. Je to varianta, která jednoznačně vytváří zdravější prostředí pro pobyt lidí například v obytných a kancelářských stavbách. Tepelný odpor zůstává stejný jako u dosavadních standardních technologií s parozábranou a míra tloušťky izolace může být volena podle přání investora. Navíc je pobyt v dřevostavbě výrazně komfortnější díky tepelné akumulaci této konstrukce. Tím se možné přehřátí interiéru posouvá do nočních až ranních hodin, kdy už je možno větrat.

