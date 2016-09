Zdravě v domě z masivniho dřeva

Zájemce o stavbu pokládá odborníkovi na stavby z cedru a lepeného sušeného smrku či borovice, Ing. Zbyňku Krausovi, otázku: "Rozhodl jsem se pro dům z masivního dřeva, protože si myslím, že to prospěje zdraví mému i celé rodině. Jak mám začít?"

Určitě nejlepší začátek je prohlédnout si již hotové stavby a na místě vidět všechny možnosti výstavby tohoto domu. V podstatě to ušetří nekonečné hodiny hledání informací na internetu či zasílání dotazů na jednotlivé firmy. Jak říkají Číňané „jeden obrázek za tisíc slov“. Zároveň vám tyto informace umožní optimalizovat později váš vysněný dům z hlediska financí. Tady platí jednoduché pravidlo. Mám určitý obnos, vejdu se - stavím, nevejdu se - nestavím. Ale bez informací optimalizovat nelze.

To je sice hezké, ale jakmile požádám některou firmu o kontakt na zákazníka, dostanu odpověď, že bohužel z důvodu ochrany soukromí toto neposkytují. Jak to tedy řešit?



V naší firmě Cedar Home s.r.o. jsme vždy pokládali tento problém za prioritní, takže v tuto chvíli máme 5 předváděcích domů. Tyto domy si lze kompletně prohlédnout i s odborným výkladem všech aspektů, a to nejen z venku, ale i z interiéru. Zároveň těchto 5 domů pokrývá všechny námi používané materiály na stavby našich domů – západní červený cedr, sušený lepený smrk a lepená sušená borovice. Přitom každý dům je i architektonicky jiný. Máme moderní dům, přízemní venkovský dům, golfový klub i klasickou roubenou stavbu. To samé lze říci i o interiérech, které jsou celoroubené, kombinace roubených zdí se zdmi z jiného materiálu atd.

Kde jsou tyto předváděcí domy umístěny?



Čtyři tyto stavby stojí ve vesnici Dobříkov cca 7 km od Vysokého Mýta. Pátý dům je v Olešnici nedaleko Českých Budějovic, kde se nachází i náš výrobní závod.

Vrátil jsem se z prohlídky vašich domů. Jak dál?



Další krok je na vás. Nyní je potřeba dát podobu vašemu vysněnému domu. Někdo je šikovný a podle katalogů a své představivosti si navrhne základní náčrt sám, jiný okopíruje již něco hotového, anebo mu zkušený architekt udělá studii.



Musí být tento návrh v detailní podobě?



Nemusí, stačí nám ho poslat, a my ho již zpracujeme na počítači do podoby, v jaké by šel do výroby. Zároveň při komunikaci s vámi dům doladíme do podoby, která již bude přesně to, co chcete. Komunikace se děje internetovou poštou v trojrozměrných kvalitních obrázcích, takže nemusíte mít technické vzdělání, abyste svůj dům doladili do té správné podoby. Jakmile je dům ve vámi odsouhlasené formě, jednoduchým způsobem pro vás vygenerujeme cenovou nabídku, abyste se mohl rozhodnout. Naše cenová nabídka je velmi jednoduchá a díky technologii, kterou používáme - tj. počítačový návrh a výroba na CNC strojích - je pouze úměrná množství a typu použitého dřeva.



Jak je to s projektem pro stavební povolení?



Ano na základě toho, co jste spolu s námi vytvořili v počítači, dodáme kompletní složku potřebnou pro stavební úřad, obsahující i specifické věci pro dřevostavby, jako je požární zpráva či energetický štítek.



Mám stavební povolení – co mi může firma Cedar Home nabídnout?



Naše firma má v tuto chvíli postaveno kolem 100 domů. Naše stavby pokrývají rozsah od malých roubenek, přes moderní domy v městské zástavbě až po golfové kluby či trojpodlažní budovy. Stavebním materiálem je z 90 % západní červený cedr dovážený z Kanady a zbytek lepená sušená borovice či smrk většinou z Finska. Stupeň dokončení začíná na jedné straně u šikulů, kteří si z důvodu ušetření financí postaví námi vyrobený dům sami, pokračuje námi dodanou kompletní hrubou stavbou a končí domy na klíč.



Poslední dotaz – fungují vaše předváděcí domy o víkendech?



Samozřejmě. Nelze nutit naše zákazníky, aby přijížděli v pracovní dny. Daleko lepší je to spojit s víkendovým výletem a jednu zastávku udělat u nás.

