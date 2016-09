Zkušenosti v projektování dřevostaveb

Ing. arch. Vladimír Málek - projektant celé řady postavených dřevostaveb - odpovídá na otázky:

Proč byste čtenářům doporučil stavět roubenku nebo jinou dřevostavbu?



Dřevo je přírodní materiál, který celou dobu lidské existence inspiruje k použití v nejrůznějších typech staveb. V případě roubených staveb se dospělo v minulosti k dokonalosti, kterou lze dnes pouze nepatrně, technickými finesami zpracování a použitím moderních materiálů, vylepšit. Podstata zůstává stejná, roubená stavba nám dává dokonalé mikroklima a pocit souznění s přírodou. V neposlední řadě je to neuvěřitelná trvanlivost. Sám vlastním roubený objekt, o němž je zmínka už v roce 1774. Pokud dokážete zajistit ochranu před srážkovou vodou a zemní vlhkostí, může mít z vaší stavby užitek a potěšení i 10 generací.

Jaké stavby projektujete nejraději?



Mám rád úkoly, které jsou komplikované, které inspirují a podněcují fantazii a donutí k nejvyššímu nasazení. Mohou být i zcela marginální, ale pokud mi dopřejí radost z úspěšně vykonané práce, jsem spokojen.



Co ve vaší činnosti považujete za důležité?



Pro projektanta není nic důležitějšího než osoba investora. Uvážlivý, vstřícný, komunikativní a rozhodování schopný investor, který vám dá důvěru a dokáže přijmout i překvapivá řešení, je snem každého architekta. Úspěch projektu a jeho realizace závisí z 80 % na investorovi.

Proč by si měl investor vybrat právě vaši projektovou kancelář?



Investorovi poskytujeme zkušenost, individuální přístup a reagujeme na jeho podněty, které jsou nedílnou součástí spolupráce na projektu. Zajímá nás moderní prostorové řešení, které dokážeme právě projektováním ve 3D kdykoliv v průběhu projektu předvést a prokonzultovat. Umíme navrhnout interiéry, které dokonale korespondují s duchem stavby.



Čím netradičním se liší vaše stavby?



Vždy vycházím z tradičního tvarosloví, které se snažím nějakým způsobem převrátit a pozměnit. Například u šumavského domu na fotografii na titulní straně časopisu je vidět předložená dřevěná terasa, na níž jsou použity ze statického hlediska neadekvátně masivní trámy. Takto pojatá terasa vhodně doplňuje zcela tradiční stavbu.



Co byste chtěl čtenářům vzkázat?



Prosím, zachovávejte úctu k tradici a práci předchozích generací, ta se u nás téměř zcela vytratila. S tím souvisí vnášení zcela cizích staveb, architektonických prvků a proporčně neadekvátních staveb do naší krajiny. To se týká i roubených staveb. To se dá ukázat na zdánlivě drobném detailu. V českých zemích bylo nároží obytných staveb vždy řešeno bez přesahů, i když byl zbytek roubení z kmenů. Vidíme mnoho roubených staveb, které takto řešeny nejsou. Znovu zdůrazňuji, važme si tradice.

Článek si můžete přečíst ve vydání 1/2012 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Zaslání výtisku 1/2014 včetně všech výtisků z let 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

na dobírku za 300,- Kč (tato cena je včetně poštovného) si můžete objednat ZDE.



Předplatné s více než 50% slevou si můžete objednat ZDE.

Vydání 4/2013 si můžete v digitální podobě stáhnout ZDARMA na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Doporučuji:

Nábytek online

Pasivní domy

Rekonstrukce roubených staveb

Nízkoenergetické domy

Stavíme ze dřeva

Jak se staví dřevěný dům

Dřevostavby pro bydlení

Další články o stavbách ze dřeva